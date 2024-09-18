Порядка 20 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Торопец

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Порядка 20 человек получили осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников на Торопец Тверской области, в том числе трое детей. Об этом пишет Mash.
По данным издания, у всех пострадавших порезы и ушибы, при этом серьезно никто не ранен. Местные жители сообщают, что во многих домах выбиты окна, а над городом висит дым.
В настоящий момент из Торопца эвакуировано 7,5 тысяч человек. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил организовать пункты временного размещения для эвакуированных жителей. Людей отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыт.
Напомним, в городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация после того, как ночью 18 сентября в результате падения обломков сбитого беспилотника начался пожар на предприятии.
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В настоящий момент из Торопца эвакуировано 7,5 тысяч человек. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил организовать пункты временного размещения для эвакуированных жителей. Людей отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыт.
Напомним, в городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация после того, как ночью 18 сентября в результате падения обломков сбитого беспилотника начался пожар на предприятии.
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Элина Позднякова