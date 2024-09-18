Массированная атака ВСУ: жители Тверской области покидают свои дома

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В городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация после того, как ночью 18 сентября в результате падения обломков сбитого беспилотника начался пожар.
«В целях обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился о частичной эвакуации населения с территории, где ведутся работы ПВО и ликвидируется пожар», — сообщили в пресс-службе областного правительства.
В Торопце продолжается отражение массированной атаки беспилотников, на месте работают системы ПВО и сотрудники экстренных служб.
Напомним, жители Курской области были вынуждены отказываться от походов в магазины за хлебом из-за постоянных атак беспилотников ВСУ, целенаправленно бивших по жилым домам, автомобилям и торговым точкам. Об этом рассказала сотрудница одного из магазинов, пострадавшего от удара дрона. Женщина работала в магазине в селе Глушковского района Курской области.
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Елена Перлова