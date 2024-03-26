Из подмосковных больниц выписали 23 пострадавших при теракте в «Крокусе»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Из больниц Подмосковья выписались 23 пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холле». Такая информация содержится в обновлённом списке на сайте Минздрава региона.
«Сейчас в списке значатся 119 пациентов. Лечение в стационарах Московского региона продолжают 96 человек, получивших ранения и травмы. 76 из них остаются под наблюдением врачей в больницах Москвы», – сообщили в ведомстве.Там отметили положительную динамику пострадавших, находящихся в крайне тяжёлом и тяжёлом состоянии.
Ранее МЧС публиковало обновлённый список погибших в «Крокусе». В нём – 120 фамилий.
Специалисты МЧС полностью ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. По данным подмосковного главка ведомства, в аварийно-спасательных работах участвовали более 1 тыс. специалистов, были привлечены свыше 300 единиц техники.
Читайте также:
Выплаты от властей Подмосковья получили более 50 пострадавших при теракте в «Крокусе»
Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»
Последствия теракта в «Крокусе» ликвидировали более 1 тыс сотрудников МЧС
Лора Луганская