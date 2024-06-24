Губернатор Воробьёв: пожар во Фрязине унёс жизни двух человек

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек в результате пожаре во Фрязине.
«К сожалению, при пожаре во Фрязине погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой помощи», – написал глава региона в своём телеграм-канале.Площадь пожара тем временем достигла 4,5 тыс. кв. м., сообщили ТАСС в экстренных службах.
Все подробности ЧП во Фрязине читайте в материале «Радио 1».
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Лора Луганская