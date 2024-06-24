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Губернатор Воробьёв: пожар во Фрязине унёс жизни двух человек

24 июня 2024, 17:13
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Оригинал
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек в результате пожаре во Фрязине.
«К сожалению, при пожаре во Фрязине погибли два человека. Пожарные продолжают тушить огонь. На месте работает 12 бригад скорой помощи», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Площадь пожара тем временем достигла 4,5 тыс. кв. м., сообщили ТАСС в экстренных службах.



Все подробности ЧП во Фрязине читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
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#фрязино
#андрей воробьёв
#губернатор
Минимум два человека погибли во время пожара во Фрязино
24 июня 2024, 17:05

Фото: istockphoto/Distortion Media

В жилом доме в Подмосковье произошел пожар, в результате которого погибли минимум два человека.
Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент произошел во Фрязино.

Один из погибших попытался спастись, выпрыгнув из окна, другой упал, уже получив критические ожоги.



Второй взрыв прозвучал в здании, и площадь возгорания достигла 4000 квадратных метров.

Еще двое, находившиеся внутри здания, предположительно, тоже погибли.

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В подмосковном Фрязине в горящем НИИ «Платан» находятся люди: что известно к этому часу
МЧС: В Подмосковном Фрязине горит здание НИИ «Платан», внутри люди
24 июня 2024, 16:44

Фото: ГУ МЧС РФ по МО

Причиной взрыва в горящем здании в подмосковном Фрязине стал газовый баллон, сообщает телеграм-канал Mash.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек при пожаре во Фрязине.

Площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. м., сообщили в экстренных службах.

Внутри горящего в подмосковном Фрязине бывшего здания НИИ «Платан» обрушились конструкции, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Горящее во Фрязине здание не имеет отношения к НИИ «Платан». Как сообщили в Росэлектронике, оно перешло в частную собственность в 1990-е годы. Значительная часть помещений горящего здания сдаётся в аренду. Пожар мог возникнуть именно там, сказали ТАСС в оперативных службах.

Два человека погибли в результате пожара в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине. Площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Здание полностью охвачено дымом. Горит уже та часть, где до этого находились люди.

Как пишет телеграм-канал SHOT, из окон горящего здания, спасаясь от огня, выпрыгнули два человека. Удалось ли им выжить, пока неизвестно.

Площадь пожара в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области. Огонь охватил пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Из-за сильного дыма заблокированные в здании люди, которые ранее разбили стёкла и просили о помощи, больше не видны в окнах.

Информация о пожаре по адресу Заводской проезд, дом 2, поступила в 14:39. Ему присвоили третий ранг сложности.

К тушению огня привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники, в том числе автолестницы. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление.

Спасатели эвакуировали из горящего административного здания НИИ «Платан» одного человека, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. На место по его поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Пожарные рассказали, что спасённого вывели по лестничным маршам. По уточнённым предварительным данным, в здании находятся девять человек. Спасательная операция продолжается.

Горящее административное здание находится на территории промзоны. Организовано спасение людей, уточнили в подмосковном главке МЧС.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#пожар
#фрязино
#мчс
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Число погибших при терактах в Дагестане увеличилось
Минздрав Дагестана: число погибших при терактах в регионе выросло до 20
24 июня 2024, 16:16

Фото: iStock/SergeyPankratov

Число погибших при терактах в Дагестане выросло до 20 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева, ее заявление публикуются в Telegram-канале регионального ведомства.
По словам Беляевой, состояние еще семерых пострадавших оценивается как тяжелое. Она отметила, что некоторых пациентов переведут в ведомственные учреждения для дальнейшего лечения.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что личности причастных к терактам в Дагестане установлены.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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#храм
#дпс
#пост
#террористы
#операции
#дагестан
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Критика Шойгу, видео с трупами и авиакатастрофа: мятеж ЧВК «Вагнер» 24 июня 2023 года, гибель Пригожина
24 июня 2024, 16:13

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Ровно год назад, 24 июня 2023 года, начался и почти сразу завершился мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который сам он называл «Маршем справедливости».
О событиях того страшного для россиян дня напоминает редакция «Радио 1».

Предпосылки мятежа Пригожина или «Дайте снаряды ЧВК «Вагнер»»


Евгений Пригожин вёл внутриполитическую борьбу с действовавшим на тот момент руководством Минобороны РФ. Сначала ему запретили вербовать заключённых для пополнения личного состава ЧВК «Вагнер», а после перестали снабжать группировку Пригожина в Артемовске боеприпасами и снарядами в приоритетном порядке. Тогда глава ЧВК начал публично критиковать Сергея Шойгу, который на тот момент был министром обороны РФ и требовать боеприпасы. Он также показывал на видео тела своих бойцов, которые погибли, по словам Пригожина, из-за острой нехватки боеприпасов. Он яростно требовал отставки Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Добиться успеха подобными действиями Пригожину не удалось. Такое поведение принесло обратный эффект: его поставили перед фактом о необходимости заключения его бойцами контрактов с Минобороны, что означало фактическое лишение Пригожина личной армии.

Также за несколько дней до мятежа Пригожин обвинил российскую армию в ударе по их тыловому лагерю, продемонстрировав странную видеозапись.

Мятеж или «Марш справедливости» Пригожина


В ночь с 23 на 24 июня Пригожин вместе с несколькими тысячами бойцов ЧВК «Вагнер» и многими командирами начал свой мятеж или, как он сам называл, «Марш справедливости». Не встречая сопротивления, вагнеровцы пресекли административную границу Ростовской области. Колонны мятежников состояли из танков, систем ПВО, БМП и артиллерии. Основной ареной разворачивающихся событий стал Ростов-на-Дону и окрестности расположенного там штаба ЮВО. Именно оттуда колонны ЧВК «Вагнер» направились в сторону Москвы разными дорогами.

Тогда произошло несколько локальных боёв, в результате которых авиация Минобороны поразила несколько автомобилей мятежников, в свою очередь системы ПВО ЧВК «Вагнер» сбили самолеты и вертолеты ВС РФ. При этом многие из сбитых машин вообще не принимали участие в подавлении мятежа. Тогда погибли восемь членов экипажа Ил-22 из Ивановской области и два пилота вертолетов Ка-52 из Псковской области, семьям которых впоследствии Пригожин пообещал выплатить немаленькие деньги.

Так, техника ЧВК «Вагнер» ехала к Москве, а власти силами коммунальщиков перекапывали дороги и выставляли заслоны Росгвардии по пути следования вагнеровцев.

Попытки успокоить Пригожина во время мятежа


Одними из первых Пригожина попытались образумить Сергей Суровикин, который на тот момент был заместителем командующего ОГВ и первый заместитель начальника ГУ ГШ генерал-лейтенант Владимир Алексеев – товарищи главы ЧВК «Вагнер».

Они призывали его руководствоваться здравым смыслом, остановиться и прекратить бунт. Однако и они не смогли достучаться до Пригожина.

Конец бунта и причастность к этому Лукашенко


Практически добравшись до Москвы, Пригожин развернул своих бойцов и технику. К тому моменту он, возможно, понял, что его ставка на поддержку внутри страны провалилась и добиться поставленных целей силовым путем, а потом вернуть всё как было, уже не получится. При этом он понимал, что в случае гражданской войны он потерпит поражение и согласился остановить мятеж.

«Понимая всю ответственность за то, что может быть пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил тогда Пригожин.

Тогда в переговорах принял участие белорусский президент Александр Лукашенко, который предложил Пригожину и его бойцам добровольно отправиться в ссылку в Белоруссию и расформировку ЧВК «Вагнер» взамен на отсутствие уголовного преследования мятежников.

Встреча Пригожина с Путиным через пять дней после мятежа


29 июня президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Пригожиным. На мероприятии присутствовали 35 человек — все командиры отрядов и руководство ЧВК «Вагнер». Подробности разговора публике не предоставили, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин на встрече дал оценку событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения. Мероприятие длилось три часа.

Есть мнение, что на встрече с Путиным Пригожин не просто изложил свою версию происходящего в зоне СВО, но и передал президенту некую папку с документами, где были расписаны многие детали, касающиеся реального положения на фронте. Именно эти документы могли стать причиной чисток в Минобороны РФ в текущем году.

Гибель Пригожина


А потом, спустя два месяца после «Марша справедливости», 23 августа, Пригожин погиб в авиакатастрофе во время перелёта из Москвы в Санкт-Петербург. На борту самолета, который потерпел крушение в Тверской области, находились Пригожин, руководитель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, оператор и личная охрана главы Пригожина. Все пассажиры борта и члены экипажа погибли.

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Полицейский рассказал, как боевики в Махачкале убили коллегу на его глазах
24 июня 2024, 15:59

Фото: iStock/Dzurag

Полицейский рассказал в беседе RT, что террористы убили на его глазах коллегу в Махачкале, а ему самому выстрелили в спину.
Полицейский сообщил RT, что террористы в этот момент отходили — знали, что зажаты с двух сторон и попали в окружение. С собой у них были гранаты.

На месте работали около пятнадцати человек правоохранителей. По словам Султана, одно из его ранений является осколочным.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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#храм
#террористы
#человек
#операции
#дагестан
#полицейские
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Губернатор Воробьёв раскрыл подробности пожара в административном здании во Фрязине
24 июня 2024, 15:59

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Спасатели эвакуировали одного человека из горящего во Фрязине административного здания НИИ «Платан». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Огнём охвачены 5-7 этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности, на месте работают восемь расчётов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться ещё семь человек. Поиск пострадавших продолжается. На место по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Горящее административное здание находится на территории промзоны. Организовано спасение людей, уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на 5-м этаже 8-этажного здания. Пожарные подразделения организовали спасение людей, находящихся на верхних этажах. Силы и средства привлекаются по повышенному, третьему, рангу», – сказали говорится в сообщении.
Пожарные уточнили, что спасённого вывели по лестничным маршам. По уточнённым предварительным данным, в здании находятся девять человек. Спасательная операция продолжается.

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#подмосковье
#московская область
#фрязино
#пожар
#мчс
#андрей воробьёв
#губернатор
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На Украине подожгли еще три автомобиля военных
24 июня 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Distortion Media

На Украине продолжаются поджоги автомобилей, связанных с военными. В воскресенье, 23 июня, зафиксированы еще три таких инцидента, сообщает издание «Страна.ua».
По данным источников в правоохранительных органах, первый случай произошел в городе Каменское, где ночью во дворе многоквартирного дома подожгли автомобиль ЗАЗ, принадлежавший военному. Второй инцидент произошел в Одессе, где подожгли автомобиль, принадлежащий Приморскому территориальному центру комплектования (аналог военкомата на Украине).

Третий поджог произошел в Николаеве, где был подожжен автомобиль Volkswagen, находившийся в собственности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#автомобиль
#поджог
#инцидент
#дома
#всу
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В «резиновой» квартире в Долгопрудном зарегистрировали 25 мигрантов
24 июня 2024, 15:28

Фото: iStock/vichinterlang

Квартиру, в которой было фиктивно зарегистрировано 25 иностранцев, обнаружили полицейские в доме на Первомайской улице в Долгопрудном, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что хозяин жилплощади поставил у себя на миграционный учёт 25 иностранных граждан, при этом реального места для проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.
Хозяина «резиновой» квартиры задержали, завели на него уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что 37-летний мигрант устроил стрельбу в центре города Курган. По данным полиции, он несколько раз выстрелил из пистолета в воздух.

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#криминал
#полиция
#мвд московской области
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В подмосковном Фрязино произошёл крупный пожар
Здание НИИ «Платан» загорелось в подмосковном Фрязино
24 июня 2024, 15:20

Фото: iStock/Distortion Media

Сильный пожар произошел в подмосковном Фрязино. Об этом информирует «112».
Уточняется, что загорелось главное здание радиоэлектронной оборонной промышленности. Экстренные службы прибыли на место происшествия.

В настоящее время площадь пожара уточняется. По данным Telegram-канал SHOT семь человек заблокированы на седьмом этаже. Специалисты МЧС России пытаются к ним пробраться, чтобы спасти.



Ранее сообщалось, что в Шотландии недалеко от города Глазго произошел сильный пожар на промышленном объекте. На месте происшествия были слышны взрывы. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

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