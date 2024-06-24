В подмосковном Фрязине в горящем НИИ «Платан» находятся люди: что известно к этому часу

Фото: ГУ МЧС РФ по МО
Причиной взрыва в горящем здании в подмосковном Фрязине стал газовый баллон, сообщает телеграм-канал Mash.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил данные о гибели двух человек при пожаре во Фрязине.
Площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. м., сообщили в экстренных службах.
Внутри горящего в подмосковном Фрязине бывшего здания НИИ «Платан» обрушились конструкции, сообщили ТАСС в оперативных службах.
Горящее во Фрязине здание не имеет отношения к НИИ «Платан». Как сообщили в Росэлектронике, оно перешло в частную собственность в 1990-е годы. Значительная часть помещений горящего здания сдаётся в аренду. Пожар мог возникнуть именно там, сказали ТАСС в оперативных службах.
Два человека погибли в результате пожара в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине. Площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Здание полностью охвачено дымом. Горит уже та часть, где до этого находились люди.
Как пишет телеграм-канал SHOT, из окон горящего здания, спасаясь от огня, выпрыгнули два человека. Удалось ли им выжить, пока неизвестно.
Площадь пожара в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области. Огонь охватил пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Из-за сильного дыма заблокированные в здании люди, которые ранее разбили стёкла и просили о помощи, больше не видны в окнах.
Информация о пожаре по адресу Заводской проезд, дом 2, поступила в 14:39. Ему присвоили третий ранг сложности.
К тушению огня привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники, в том числе автолестницы. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление.
Спасатели эвакуировали из горящего административного здания НИИ «Платан» одного человека, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. На место по его поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.
Пожарные рассказали, что спасённого вывели по лестничным маршам. По уточнённым предварительным данным, в здании находятся девять человек. Спасательная операция продолжается.
Горящее административное здание находится на территории промзоны. Организовано спасение людей, уточнили в подмосковном главке МЧС.
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Площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. м., сообщили в экстренных службах.
Внутри горящего в подмосковном Фрязине бывшего здания НИИ «Платан» обрушились конструкции, сообщили ТАСС в оперативных службах.
Горящее во Фрязине здание не имеет отношения к НИИ «Платан». Как сообщили в Росэлектронике, оно перешло в частную собственность в 1990-е годы. Значительная часть помещений горящего здания сдаётся в аренду. Пожар мог возникнуть именно там, сказали ТАСС в оперативных службах.
Два человека погибли в результате пожара в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине. Площадь возгорания достигла 4 тыс. кв. метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Здание полностью охвачено дымом. Горит уже та часть, где до этого находились люди.
Как пишет телеграм-канал SHOT, из окон горящего здания, спасаясь от огня, выпрыгнули два человека. Удалось ли им выжить, пока неизвестно.
Площадь пожара в здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Московской области. Огонь охватил пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Из-за сильного дыма заблокированные в здании люди, которые ранее разбили стёкла и просили о помощи, больше не видны в окнах.
Информация о пожаре по адресу Заводской проезд, дом 2, поступила в 14:39. Ему присвоили третий ранг сложности.
К тушению огня привлечены более 100 специалистов и 40 единиц техники, в том числе автолестницы. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление.
Спасатели эвакуировали из горящего административного здания НИИ «Платан» одного человека, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. На место по его поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда.
Пожарные рассказали, что спасённого вывели по лестничным маршам. По уточнённым предварительным данным, в здании находятся девять человек. Спасательная операция продолжается.
Горящее административное здание находится на территории промзоны. Организовано спасение людей, уточнили в подмосковном главке МЧС.
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Лора Луганская