Губернатор Воробьёв раскрыл подробности пожара в административном здании во Фрязине

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Спасатели эвакуировали одного человека из горящего во Фрязине административного здания НИИ «Платан». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Огнём охвачены 5-7 этажи. Пожару присвоен третий ранг сложности, на месте работают восемь расчётов МЧС. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Со слов очевидцев, в здании могут находиться ещё семь человек. Поиск пострадавших продолжается. На место по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Горящее административное здание находится на территории промзоны. Организовано спасение людей, уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление на 5-м этаже 8-этажного здания. Пожарные подразделения организовали спасение людей, находящихся на верхних этажах. Силы и средства привлекаются по повышенному, третьему, рангу», – сказали говорится в сообщении.Пожарные уточнили, что спасённого вывели по лестничным маршам. По уточнённым предварительным данным, в здании находятся девять человек. Спасательная операция продолжается.
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