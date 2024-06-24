В «резиновой» квартире в Долгопрудном зарегистрировали 25 мигрантов

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Квартиру, в которой было фиктивно зарегистрировано 25 иностранцев, обнаружили полицейские в доме на Первомайской улице в Долгопрудном, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что хозяин жилплощади поставил у себя на миграционный учёт 25 иностранных граждан, при этом реального места для проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.Хозяина «резиновой» квартиры задержали, завели на него уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что 37-летний мигрант устроил стрельбу в центре города Курган. По данным полиции, он несколько раз выстрелил из пистолета в воздух.
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