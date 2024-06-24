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В «резиновой» квартире в Долгопрудном зарегистрировали 25 мигрантов

24 июня 2024, 15:28
Фото: iStock/vichinterlang

Фото: iStock/vichinterlang

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Квартиру, в которой было фиктивно зарегистрировано 25 иностранцев, обнаружили полицейские в доме на Первомайской улице в Долгопрудном, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полиция установила, что хозяин жилплощади поставил у себя на миграционный учёт 25 иностранных граждан, при этом реального места для проживания он им не предоставил», — говорится в сообщении.
Хозяина «резиновой» квартиры задержали, завели на него уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.



Ранее сообщалось, что 37-летний мигрант устроил стрельбу в центре города Курган. По данным полиции, он несколько раз выстрелил из пистолета в воздух.

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#криминал
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#мвд московской области
На Украине подожгли еще три автомобиля военных
24 июня 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Distortion Media

На Украине продолжаются поджоги автомобилей, связанных с военными. В воскресенье, 23 июня, зафиксированы еще три таких инцидента, сообщает издание «Страна.ua».
По данным источников в правоохранительных органах, первый случай произошел в городе Каменское, где ночью во дворе многоквартирного дома подожгли автомобиль ЗАЗ, принадлежавший военному. Второй инцидент произошел в Одессе, где подожгли автомобиль, принадлежащий Приморскому территориальному центру комплектования (аналог военкомата на Украине).

Третий поджог произошел в Николаеве, где был подожжен автомобиль Volkswagen, находившийся в собственности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В подмосковном Фрязино произошёл крупный пожар
Здание НИИ «Платан» загорелось в подмосковном Фрязино
24 июня 2024, 15:20

Фото: iStock/Distortion Media

Сильный пожар произошел в подмосковном Фрязино. Об этом информирует «112».
Уточняется, что загорелось главное здание радиоэлектронной оборонной промышленности. Экстренные службы прибыли на место происшествия.

В настоящее время площадь пожара уточняется. По данным Telegram-канал SHOT семь человек заблокированы на седьмом этаже. Специалисты МЧС России пытаются к ним пробраться, чтобы спасти.



Ранее сообщалось, что в Шотландии недалеко от города Глазго произошел сильный пожар на промышленном объекте. На месте происшествия были слышны взрывы. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

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Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров ранее уже был осуждён
24 июня 2024, 15:11

Фото: iStock/FOTOKITA

Гаджимурад Кагиров, который, возможно, был среди совершивших теракт в Дагестане, ранее уже был осуждён за агрессивное поведение. Об этом пишет RT.
Согласно информации RT, в 2021 году Кагирова привлекали к ответственности. В июне этого года мужчина также нарушил закон.

Находясь около ресторана, Кагиров был в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался и отказывался показать паспорт и проехать в полицейский участок. Уточняется, что при этом мужчина хватал правоохранителей за форму.

Суд признал Кагирова виновным и назначил штраф. Однако остается неизвестным, выплатил ли он назначенную сумму.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры против Лебедева и Ходорковского*
Суд взыскал с Ходорковского* и Лебедева почти млрд руб и более 1,8 млн долларов
24 июня 2024, 14:54

Фото: iStock/Zolnierek

Мещанский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал почти 1 миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* и бывшего президента банка «МЕНАТЕП» Платона Лебедева. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации следствия, чтобы скрыть свои преступные деяния и незаконный вывод средств Ходорковский* и Лебедев учредили компанию Group MENATEP Limited и создали холдинг, в состав которого вошли различные компании. Прибыль от продажи нефти и нефтепродуктов накапливалась на их банковских счетах, после чего выводилась через юридические лица и использовалась в личных целях.

Примечательно, что до сих пор обвиняемые не возместили указанную сумму ущерба, несмотря на возбужденное в ноябре 2005 года исполнительное производство.

Напомним, Ходорковский* покинул Россию после помилования в 2013 году, в мае 2022 года был внесен в реестр иностранных агентов.

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Участниц шоу «Пацанки» избили в московском баре
ТАСС: участницы шоу «Пацанки» пострадали при потасовке
24 июня 2024, 14:53

Фото: IStock/shironosov

Участницы пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» пострадали при потасовке в баре на Покровском бульваре в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник из правоохранительных органов.
Инцидент произошел в заведении Mono Bar. Между девушками и посетителем бара разгорелся конфликт, который быстро перерос в драку. Бэлла Кузнецова и Костья Купер несколько раз получили удары кулаками. Кузнецовой потребовалась медицинская помощь.

С девушками также отдыхали три подруги, всех участниц доставили в территориальный отдел полиции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, заявили в ведомстве.

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СК: причастные к терактам в Дагестане ликвидированы, а их личности установлены
24 июня 2024, 14:17

Фото: iStock/blinow61

В Следственном комитете России заявили, что личности причастных к терактам в Дагестане установлены. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что правоохранители ликвидировали пять боевиков. В настоящее время сотрудники СК РФ выявляют остальных причастных к терактам.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела.

Напомним, вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан, боевики обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Глава республики Сергей Меликов сообщил, что в процессе контртеррористической операции в Дагестане погибли более 15 сотрудников правоохранительных органов и несколько мирных жителей.

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#дагестан
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Миронов призвал выяснить, почему теракт в Дагестане не удалось предотвратить
24 июня 2024, 14:07

Фото: сайт Кремля

После ликвидации и задержания террористов, совершивших теракты в Дагестане, должна быть проведена проверка, почему эти события не удалось предотвратить. Так считает глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Я надеюсь, что после ликвидации и задержания террористов мы также услышим ответы на вопросы. Почему эти чудовищные и явно тщательно спланированные нападения в Дагестане не удалось предотвратить? Кто помогал террористам исполнять заказы западных нанимателей? Нужна масштабная работа федеральных спецслужб», — заявил Миронов в интервью NEWS.ru.

Он также выразил уверенность, что необходимая проверка будет проведена.

Накануне участники организованной группы совершили вооруженное нападение на православные храмы в Махачкале и Дербенте. Также внезапной атаке подверглись посты правоохранительных служб. В результате атаки на православные храмы исламских террористов 19 человек скончалось. На сегодняшний день в больнице остаются девять пострадавших.

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В Кремле рассказали о реакции Путина на теракты в Крыму и Дагестане
Песков: Путин проинформирован о ситуации в Крыму и Дагестане
24 июня 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что всем пострадавшим от террористических атак в Крыму и Дагестане оказывается необходимая помощь, а президент Владимир Путин в курсе происходящего.
«Президент в Кремле, получает информацию о мерах по оказанию помощи пострадавшим от атак в Крыму и раненым, а также тем, кто потерял родственников в Дагестане. Путин выражает свои глубокие соболезнования. Всем, кто потерял родных в Крыму, и семьям погибших в Дагестане оказывается помощь. Медицинская помощь предоставляется всем пострадавшим», — цитирует Пескова РИА Новости.
Он также добавил, что у Путина запланированы несколько встреч и международные телефонные разговоры. В том числе, президент примет с докладом главу ВТБ Андрея Костина на открытой для СМИ встрече.

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В Подмосковье спасли подростка, застрявшего в картофелекопалке
24 июня 2024, 14:01

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

Подростка, застрявшего ногой в картофелекопалке, освободили спасатели, инцидент произошёл в деревне Покровское Волоколамского городского округа., сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
О происшествии в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что пятнадцатилетний мальчик, помогавший в поле своему дяде-фермеру, залез на картофелекопалку, где оступился, попал ногой в механизм и застрял так крепко, что не смог освободиться ни самостоятельно, ни с помощью близких», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели разблокировали ногу подростка при помощи специального инструмента и перенесли в машину скорой помощи. Мальчика госпитализировали с подозрением на перелом.

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#мальчик
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