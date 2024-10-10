Губернатор Забайкалья вытер козявку об главу лесничества — видео

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поковырялся в носу, а потом вытер руку об главу лесничества, которая в этот момент зачитывала доклад. Неловкий момент попал на видео, которое выложил телеграм-канал Mash.
Отмечается, что все произошло во время выезда, когда руководитель местного лесничества Елена Шаляпина стоя с ручкой и планшетом что-то объясняла главе региона. Сам Осипов в этот момент поковырялся в носу и, озираясь по сторонам, вытер руку об рукав чиновницы.
Канал утверждает, что на вопрос их редакции «Зачем он вытер козюлю?» губернатор отвечать отказался, а в его приемной попросили позвонить завтра или отправить официальный запрос.
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