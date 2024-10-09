Смерть в машине с 18 кошками в Подмосковье: жуткие подробности из жизни странной семьи

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29 сентября к гипермаркету в Пушкино вызвали бригаду скорой помощи для 22-летней Екатерины, страдающей сахарным диабетом. Мать девочки попросила приехать врачей к автомобилю на парковке у магазина. Спасти девушку не удалось. Она скончалась в день рождения матери. Позже в этой истории начали всплывать все новые странности. Оказалось, что машина на парковке служила женщинам домом, а жили они там в компании 18 кошек. Подробности в материале «Радио 1».
Спасение кошек
Через пять дней после смерти девушки в минивене «Крайслер», одиноко стоящем на парковке у магазина на Ярославском шоссе, зооволонтеры увидели в окне кошек. Много. Всего насчитали 18 особей: два крупных мейн-куна и 16 беспородных, среди которых были и котята.
Окна в машине были слегка приоткрыты, а в Москве шел дождь. Запертые животные жадно слизывали капли, попадающие внутрь. Они также пытались выбраться, но щель была слишком узкой. Москвичка Анна Тараканова твердо решила спасти всех. Тогда для спасения несчастных собрали целый отряд, однако на месте выяснилось, что машина не заперта. Сиденья и пол автомобиля были усыпаны кошачьими экскрементами.
Охранники рассказали Анне, что в машине жила женщина и ребенок, страдающий сахарным диабетом. Девочка недавно умерла, 4 октября ее похоронили, а женщину забрали в больницу на диагностику.
Всех кошек забрали и после взятия анализов направили на передержку. Все животные оказались относительно здоровыми и уже ждут новых хозяев.
Канистры с человеческими испражнениями
Кроме кошачьих экскрементов в машине также обнаружили и человеческие. Багажник авто также был забит канистрами с человеческими испражнениями. При этом сотрудники гипермаркета рассказывают, что женщины жили в этой машине.
«Да, жили они в ней. Мыться в туалеты ходили, покупали самую дешевую еду и кошачий корм. Пахло неприятно от них. Периодически они исчезали на пару месяцев, потом снова появлялись», — передает «Комсомольская правда» слова сотрудников магазина.
Ранее этот автомобиль на белорусских номерах был замечен в подмосковном Пушкине и у метро «Алексеевская». Однако последний год он был припаркован у гипермаркета на Ярославском шоссе и был не на ходу. Появились даже люди, которые смогли опознать машину и ее жильцов. Ими оказались те, кто ранее так или иначе помогал женщинам. Оказалось, что семья приехала из Саратовской области.
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
Мама Станислава все же пыталась заработать деньги. Она вела соцсети, где предстает крайне активным человеком. Она говорит о себе так: кандидат филологических наук, репетитор по русскому языку, театральный режиссер и визажист. При этом в интернете есть даже положительные отзывы о ее работе репетитором. Однако лично женщину никто не видел, а занятия она проводила онлайн прямо из своей машины.
По данным KP.RU, на женщине висит суммарный долг более миллиона рублей: кредиты и налоги. На кредитные деньги женщина купила автомобиль и жила вместе с дочерью.
Жизнь на Арбате и дом в Подмосковье
Нашлись и знакомые семьи, которые рассказали, что по словам женщин, они жили на Арбате. Станислава подрабатывала визажистом, а вместе с ней всегда рядом была ее дочь.
Потом они якобы купили дом в Подмосковье, но их обманули. При этом помощи они не просили.
Полиция выясняет обстоятельства
На сегодняшний день известно, что данным инцидентом заинтересовалась полиция. Силовики организовали выемку документов из зловонного багажника автомобиля. При этом достоверно пока не известно, где сейчас находится мать. Проводится соответствующая проверка.
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Элина Позднякова