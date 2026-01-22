Достижения.рф

Губернатора Курской области Хинштейна госпитализировали после ДТП

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Губернатора Курской области Александра Хинштейна госпитализировали в больницу после ДТП. Об этом сообщил сам глава региона в своем Telegram-канале.



По его словам, машину занесло на сложном участке дороги. Губернатор планировал весь день потратить на работу в Конышёвском районе.

Хинштейн отметил, что авария обошлась без серьезных последствий. Пострадавших в результате инцидента нет.

«Приношу извинения нашим жителям, с которыми не смог сегодня встретиться. Как поправлюсь, обязательно наверстаем», — добавил глава региона.
