Губернатора Курской области Хинштейна госпитализировали после ДТП
Губернатора Курской области Александра Хинштейна госпитализировали в больницу после ДТП. Об этом сообщил сам глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, машину занесло на сложном участке дороги. Губернатор планировал весь день потратить на работу в Конышёвском районе.
Хинштейн отметил, что авария обошлась без серьезных последствий. Пострадавших в результате инцидента нет.
«Приношу извинения нашим жителям, с которыми не смог сегодня встретиться. Как поправлюсь, обязательно наверстаем», — добавил глава региона.