В Москве произошел взрыв на крыше жилого комплекса «Остров»
В Москве на крыше корпуса элитного жилого комплекса «Остров» произошёл взрыв. По Telegram-канал Mash, видео с места событий показывает плотный дым над зданием и последующую яркую вспышку.
Причиной инцидента стала разгерметизация пропанового баллона во время монтажных работ. Корпус находится на этапе строительства, пострадавших, по предварительной информации, нет.
Ранее стало известно, что в Испании погибла россиянке при столкновении двух поездов. Инцидент произошел на юге страны. В результате происшествия погибли 43 человека, около 100 получили ранения.
