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Губерниев пожелал Литвину поумнеть

14 октября 2024, 21:00
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал арест президента медийного футбольного клуба Lit Energy Михаила Литвина.
Он отметил, что Литвину не мешало бы прибавить ума.

«Публичный человек должен правильно и умело реагировать на всё, что происходит во внешней среде. Он легко отделался, но эта история не закончена, потому что появилась масса информации по поводу купленного военного билета. Смотришь на людей – вроде умные ребята, а начинаешь анализировать и думаешь: «Что же вы такие бестолковые?» Что я могу ему пожелать? Поумнеть», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.



Ранее сообщалось, что на 13 суток арестовали блогера Михаила Литвина за то, что мужчина ударил болельщика на футболе.

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Москвичка отдала притворившимся сотрудниками ФСБ мошенникам более 20 млн рублей
14 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/welcomia

Жительница Москвы в течение десяти дней передала 20 млн 380 тыс. рублей мошенникам, которые представились сотрудниками ФСБ.
Всё это время связь с потерпевшей поддерживали двое мужчин, которые диктовали женщине, как и где передавать деньги. Как пишут «Известия», девушка несколько раз вносила деньги в банкоматы по разным адресам, осуществляла переводы на счета, а также использовала купленный по просьбе мошенников новый сотовый телефон для перевода средств. Уточняется, что потерпевшая, осознав после передачи денег, что всё это время общалась с мошенниками, написала заявление в правоохранительные органы.

А в Новокузнецке осудили мать троих детей, которая обманным путём получала социальные выплаты после того, как лишилась родительских прав. Таким образом женщина получила от государства 270 тыс. рублей за год незаконно.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — приводит «Сiбдепо» сообщение прокуратуры Кузбасса.

Ранее в Москве задержали организатора и семерых работников мошеннического модельного агентства, которые под видом платного обучения обманывали клиентов на суммы от 100 до 150 тысяч рублей.

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#рф
#мошенники
#закон
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Верховный суд РФ поддержал отставку судьи за мат и близкие отношения с адвокатом
14 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд России признал законным лишение полномочий судьи Александры Хиталенко за нарушение этических норм, которое выражалось в тесных внепроцессуальных отношениях с одним из адвокатов. Об этом сообщает РАПСИ.
Уточняется, что экс-судья состояла в близких отношениях с одним из адвокатов и даже проживала с ним. В рекламных целях она передавала его контактные данные потенциальным клиентам.

Также Хиталенко провела у себя дома консультацию, во время которой она и адвокат разъяснили клиентке некоторые правовые вопросы. Еще одним зафиксированным нарушением стал разговор бывшей судьи с использованием нецензурных выражений.

Квалификационная коллегия и Верховный суд решили, что все вышеперечисленное нарушает требования Закона о статусе судей и Кодекс судейской этики.

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#суд
#адвокат
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Драка произошла на рейсе Анадырь — Москва авиакомпании «Россия»
14 октября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/aapsky

На рейсе Анадырь — Москва авиакомпании «Россия» произошла драка, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент привел к посадке самолета в Красноярске.
Уточняется, что один из пассажиров провоцировал конфликт, оскорбляя других людей, а также членов экипажа. После нескольких неудачных попыток успокоить дебошира началась потасовка.

Пилот прервал полет, а агрессора передали полицейским в авиагавани. В результате случившегося пострадавших нет. Позже крылатая машина отправилась в столицу.

Ранее сообщалось, зачем мужчина стрелял в заключенного казанской ИК-2. Известно, что зэк отбывал наказание по статье, связанной с насилием. Раненый мужчина госпитализирован.

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#новости
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Муж изнасилованной женщины расстрелял заключенного на выходе из казанской ИК-2
14 октября 2024, 16:07

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Казани муж изнасилованной девушки выстрелил в лицо заключенному при освобождении из колонии. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, заключенный отбывал наказание в казанской колонии за изнасилование девушки в Дагестане. Ранее он также был судим за наркотики. Его оперативно задержали и отправили в Казань во избежание возможных конфликтов.

14 октября, в понедельник, преступник освободился из места лишения свободы. На выходе в него выстрелил из травматического пистолета муж изнасилованной женщины. Целился ее супруг в лицо обидчика.

Раненого мужчину госпитализировали в городскую больницу, о его состоянии данных нет. При этом стрелка задержали.

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На железной дороге в Павловском Посаде погиб мальчик-зацепер
14 октября 2024, 15:34

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Двенадцатилетний подросток получил смертельные травмы на железнодорожном перегоне между станциями Фрязево и Казанское в Павлово-Посадском городском округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«13 октября вне границ населенного пункта на перегоне «Фрязево — Казанское» летально травмирован мальчик 12 лет — зацепер», — говорится в сообщении.
Кроме того, 14 октября на территории округа произошёл ещё один несчастный случай на железной дороге: около станции Вохна поезд сбил нетрезвого мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, ссадинами на лице и переломом левого колена.

Жителям округа напомнили, что железная дорога является местом повышенной опасности, поэтому здесь нужно строго соблюдать правила поведения: переходить пути только в специально оборудованных местах, вынимать наушники и снимать капюшоны, не подходить к ж/д объектам в нетрезвом виде и не кататься на вагонах, зацепившись снаружи.

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#павловский посад
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#смерть
#станция
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В Тюмени риелтор назвал убийцей бойца СВО и отказался оказать услуги его семье
14 октября 2024, 14:27

Фото: iStock/Inna Dodor

Риелтор в Тюмени отказался сдавать квартиру семье участника спецоперации, а военного назвал убийцей. Об этом пишет URA.ru, ссылаясь на видео, опубликованное в группе «Русская община Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Мы с ребенком собираемся переезжать в Тюмень и ищем квартиру. Мне позвонил риелтор, мы мило беседовали. Когда он спросил про моего молодого человека я сказала, что он находится на СВО. На что мне заявили, что мой муж — убийца», — рассказала девушка российского военнослужащего.

Она также предоставила переписку с риелтором. Оказалось, что его ФИО совпадают с именем и фамилией мужчины, который в 2022 году был судим за фейки о ВС РФ.

В «Русской общине Тюмени» при этом отметили, что по данному факту полиция уже начала проверку.

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Россиянка бросила новорожденного ребенка в туалете турецкого аэропорта
14 октября 2024, 14:14

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Россиянка бросила в туалете турецкого аэропорта новорожденного ребенка. Об этом сообщает Hürriyet.
Уточняется, что инцидент произошел в Анталье. Ребенка обнаружил уборщик в туалете для инвалидов. Малыш находился там в течение двенадцати минут.

Согласно информации источника, мать ребенка прошла паспортный контроль и собиралась улететь в Москву вместе с подругой. Девушек задержали, а новорожденного после оказания первой помощи доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Омской области женщина бросила своего новорожденного ребёнка в парке, потому что он ей был не нужен. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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112: Блогер Литвин получил 13 суток административного ареста за удар болельщика
14 октября 2024, 14:07

Фото: istockphoto/Zolnierek

На 13 суток арестовали блогера Михаила Литвина за то, что мужчина ударил болельщика на футболе, пишет Telegram-канал «112». Уточняется, что инцидент произошел в минувшую субботу, 12 октября, на игре между Lit Energy и СКА Ростов-на-Дону исполнителя Басты в Медиалиге.
Литвин признал вину, посетовав о случившемся. В частности, он хотел бы «отмотать время назад, чтобы исправить ситуацию».

Фигуранта уже привлекали к ответственности по мелкому хулиганству и штрафовали.

Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования конфликта между россиянами и мигрантами в Ленобласти. В результате произошедшего пострадали четыре человека.

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Женщина умерла после удаления всех зубов в московской стоматологии
14 октября 2024, 13:41

Фото: iStock/Nattawat Sakulthai

В Москве скончалась 59-летняя женщина после удаления всех зубов в стоматологии «Менделеев». Об этом сообщает Shot.
По данным издания, 59-летняя жительница Подмосковья обратилась в стоматологию «Менделеев» на Хорошёвском шоссе в Москве для установки имплантов. Там стоматолог удалил ей все имеющиеся зубы и отправил домой. Женщина чувствовала себя хорошо, однако в ванной она потеряла сознание и умерла. Муж вызвал скорую помощь, однако прибывшие на место медики лишь констатировали ее смерть.

В настоящее время полиция проводит проверку по статье «Убийство». Выясняется причина смерти пациентки стоматологии. Предполагается, что у женщины элементарно не выдержало сердце.

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