Губерниев пожелал Литвину поумнеть

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал арест президента медийного футбольного клуба Lit Energy Михаила Литвина.
Он отметил, что Литвину не мешало бы прибавить ума.
Ранее сообщалось, что на 13 суток арестовали блогера Михаила Литвина за то, что мужчина ударил болельщика на футболе.
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«Публичный человек должен правильно и умело реагировать на всё, что происходит во внешней среде. Он легко отделался, но эта история не закончена, потому что появилась масса информации по поводу купленного военного билета. Смотришь на людей – вроде умные ребята, а начинаешь анализировать и думаешь: «Что же вы такие бестолковые?» Что я могу ему пожелать? Поумнеть», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.
Ранее сообщалось, что на 13 суток арестовали блогера Михаила Литвина за то, что мужчина ударил болельщика на футболе.
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Мелисса Тимофеева