«Губы уточкой»: В Испании задержали россиянку, которая подпольно увеличивала женщинам губы

29 июля 2025, 20:36

В Испании задержали россиянку, управлявшую подпольным медицинским центром

Фото: Istock/standret

В Испании задержали 29-летнюю гражданку России, которая организовала подпольный салон красоты. Россиянка была задержана национальной полицией города Гранады. Подробности сообщает испанское издание ABC со ссылкой на данные полиции.