«Губы уточкой»: В Испании задержали россиянку, которая подпольно увеличивала женщинам губы
В Испании задержали 29-летнюю гражданку России, которая организовала подпольный салон красоты. Россиянка была задержана национальной полицией города Гранады. Подробности сообщает испанское издание ABC со ссылкой на данные полиции.
Расследование началось после жалоб от Ассоциации эстетической медицины, в которой предупредили о росте числа нелегальных центров. Полиция вышла на подпольный центр обвиняемой, который предлагал услуги по увеличению губ. Никаких медицинских лицензий и контроля качества в нём не предоставляли, а установленные санитарные нормы постоянно нарушались.
Девушку обвиняют в незаконной медицинской практике и в преступлениях против здоровья населения. В ходе обыска полиция обнаружила в данном центре десятки флаконов с гиалуроновой кислотой без сертификатов и крупную сумму денежных средств. Гражданке России грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
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