Дибров указал на возможные сценарии реакции Таиланда после нарушений перемирия

29 июля 2025, 17:30

Политолог Дибров: Таиланд может усилить давление на Камбоджу

Фото: iStock/BABAOUI CHOUAAIB

Политолог Егор Дибров предложил две возможные стратегии реакции Таиланда на новые нарушения перемирия со стороны Камбоджи: усиленное давление или запуск новых переговоров о мирном соглашении.





В беседе с «Известиями» он заявил о необходимости участия России в разрешении конфликта и обратил внимание на роль внешних факторов, включая интересы некоторых западных держав, заинтересованных в сохранении региональной нестабильности.





«Некоторым странам, среди которых США, Великобритания и Франция, выгодно продолжение нестабильности в этом регионе для создания «торгов» на других крупных геополитических площадках», — поделился эксперт.