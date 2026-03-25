Гуф прокомментировал трагедию в реабилитационном центре «Свобода»
Главный врач и директор кемеровского реабилитационного центра «Свобода» оказались под арестом после смерти пациента. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, ранее был амбассадором клиники. Он резко осудил происходящее. По данным следствия, сотрудники центра вводили пациентам психотропные вещества. Глава сети «Свобода» Антон Соколов утверждает, что смерть пациента произошла из-за сердечного приступа на фоне алкоголизма.
При обыске в клинике изъяли лекарственные препараты и документы. Кроме того, следователи обнаружили ампулы, содержащие психотропные вещества, предназначенные для последующего незаконного сбыта.
