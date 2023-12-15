В Приморье школьники толпой избили бездомного, он умер в больнице

Фото: istockphoto/Mongkolchon Akesin
В Приморском крае школьники толпой избили бездомного и жестоко его избили.
Amur Mash пишет, что на мужчину пожаловалась подруга школьников. По её словам, бездомный неприлично её обозвал. Издевательства подростков попали на видео, кадры опубликовал тг-канал.
Школьники били мужчину, который стоял перед ними на коленях. Бездомный молил о пощаде, но подростки не собирались останавливаться и оскорбляли его. Происходящее они со смехом снимали на камеру телефона.
После избиения бездомного госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но спасти не смогли. Сообщается, что причиной смерти стали не травмы, а болезнь.
Полицейские задержали двух нападавших 14 и 16 лет. Возбуждены уголовные дела. Остальные участники не достигли возраста уголовной ответственности.
Читайте также:
В Таиланде туристу отказали в госпитализации, и он умер
В Красноярске годовалый ребенок умер в больнице, работает СК
Архангельский ревнивец получил 7 лет за убийство сожительницы из-за звонка бывшего
Школьники били мужчину, который стоял перед ними на коленях. Бездомный молил о пощаде, но подростки не собирались останавливаться и оскорбляли его. Происходящее они со смехом снимали на камеру телефона.
Полицейские задержали двух нападавших 14 и 16 лет. Возбуждены уголовные дела. Остальные участники не достигли возраста уголовной ответственности.
Читайте также:
В Таиланде туристу отказали в госпитализации, и он умер
В Красноярске годовалый ребенок умер в больнице, работает СК
Архангельский ревнивец получил 7 лет за убийство сожительницы из-за звонка бывшего
Мария Фирсова