В Польше родился пьяный младенец
В Польше новорождённый появился на свет с крайне высоким уровнем алкоголя в крови — 1,62 промилле. Об этом пишет «МК» со ссылкой на польские СМИ.
Случай произошёл 8 января в городе Томашув-Любельский. В больницу доставили 38-летнюю женщину на 37-й неделе беременности. Анализы показали, что содержание алкоголя в её крови было близко к трем промилле, что соответствует тяжёлой степени опьянения.
Чтобы спасти ребёнка, врачи провели экстренное кесарево сечение. Малыш родился живым, но также в состоянии сильного алкогольного отравления, представлявшего угрозу для жизни. Медикам удалось стабилизировать его состояние.
Инцидентом занимается полиция. Женщине может грозить уголовная ответственность — вплоть до пяти лет лишения свободы.
