В Польше родился пьяный младенец

Пьяная женщина родила пьяного малыша в Польше
Фото: istockphoto/Kuzmichstudio

В Польше новорождённый появился на свет с крайне высоким уровнем алкоголя в крови — 1,62 промилле. Об этом пишет «МК» со ссылкой на польские СМИ.



Случай произошёл 8 января в городе Томашув-Любельский. В больницу доставили 38-летнюю женщину на 37-й неделе беременности. Анализы показали, что содержание алкоголя в её крови было близко к трем промилле, что соответствует тяжёлой степени опьянения.

Чтобы спасти ребёнка, врачи провели экстренное кесарево сечение. Малыш родился живым, но также в состоянии сильного алкогольного отравления, представлявшего угрозу для жизни. Медикам удалось стабилизировать его состояние.

Инцидентом занимается полиция. Женщине может грозить уголовная ответственность — вплоть до пяти лет лишения свободы.

Никита Кротов

