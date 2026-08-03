Гулявшую голой по Москве экс-участницу «Дома‑2» снова задержали
Бывшая участница «Дома-2» и треш-блогер Анастасия Брагина едва успела ощутить свободу, как её задержали вновь спустя всего десять секунд после выхода из московского спецприемника. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Вечером девушка покинула учреждение, но тут же оказалась в центре внимания правоохранителей: к ней подошли двое сотрудников, объявили о задержании и сопроводили к автомобилю. По предварительной информации, Брагину везут в отделение. В этот момент она успела лишь выкрикнуть: «Подождите!». Причины повторного задержания пока не раскрываются.
Напомним, две недели назад суд признал Анастасию виновной в мелком хулиганстве — поводом стала её прогулка в обнажённом виде по Москве. В качестве наказания девушке назначили административный арест и штраф в размере 4 тысяч рублей.
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