Гулявшую голой по Москве экс-участницу «Дома‑2» снова задержали

03 августа 2026, 23:46

Гулявшую голой по Москве блогера Брагину вновь задержала полиция

Фото: iStock/Dzurag

Бывшая участница «Дома-2» и треш-блогер Анастасия Брагина едва успела ощутить свободу, как её задержали вновь спустя всего десять секунд после выхода из московского спецприемника. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.