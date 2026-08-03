В Швейцарии вспыхнула смертельная болезнь
В швейцарском Базеле зафиксировали вспышку легионеллеза, жертвой которой стал один человек. За последние две недели инфекцию подтвердили у 26 человек. 25 из них были госпитализировали, семеро пациентов нуждались в интенсивной терапии, сообщает SRF со ссылкой на местный департамент здравоохранения.
По данным властей, вероятным источником заражения стала охлаждающая установка на крыше офисного здания на Ребгассе в районе Малый Базель. Оборудование отключили в пятницу. Специалисты проверили десять подобных систем: в двух обнаружили бактерии Legionella pneumophila — наиболее опасного для человека вида легионелл. Еще в шести установках выявили другие типы бактерий, не несущие угрозы здоровью.
Заместитель кантонального врача Ева Вюрфель отметила, что хотя вспышки происходят раз в несколько лет, в последнее время их число растет, чему, вероятно, способствует изменение климата и повышение температур. Она подчеркнула, что текущий риск для населения отсутствует. Однако власти не исключают новых случаев, учитывая инкубационный период, который может длиться до десяти дней. Гражданам с симптомами пневмонии рекомендовано незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
В Швейцарии легионеллез входит в перечень заболеваний, подлежащих обязательной регистрации, что позволило оперативно выявить очаг инфекции. Тем не менее, сами охлаждающие установки, распыляющие аэрозоли, регистрации не подлежат. В связи с этим власти призвали операторов градирен добровольно информировать кантон о своем оборудовании.
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