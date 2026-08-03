В Швейцарии вспыхнула смертельная болезнь

03 августа 2026, 21:35

SRF: В Швейцарском Базеле умер человек от легионеллеза

Фото: istockphoto/sudok1

В швейцарском Базеле зафиксировали вспышку легионеллеза, жертвой которой стал один человек. За последние две недели инфекцию подтвердили у 26 человек. 25 из них были госпитализировали, семеро пациентов нуждались в интенсивной терапии, сообщает SRF со ссылкой на местный департамент здравоохранения.