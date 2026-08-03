Москвичи жалуются на «вещепад» в одном из районов столицы
В столичном районе Отрадное местные жители уже два года сталкиваются с необычным явлением — регулярным сбросом различных предметов из окна одной из квартир многоквартирного дома. Инциденты происходят в квартире, расположенной на девятом этаже, пишет Telegram-канал «Москвач».
По словам очевидцев, из окна выбрасывают самые разнообразные вещи: от кухонной утвари (сковороды, ножи) и банок до детского питания, лекарств, подушек, крупных игрушечных самосвалов и предметов одежды. На опубликованных кадрах видно, что придомовая территория буквально усеяна выброшенными предметами.
Несмотря на то, что жильцы дома рассматривают возможность подачи коллективного заявления в полицию уже на протяжении полугода, они пока откладывают этот шаг, предпочитая попытаться урегулировать ситуацию мирными способами. Другой информации нет.
Ранее жители дома в Москве пожаловались на кормящую голубей из окна соседку. Подробности в нашем материале.
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