Москвичи жалуются на «вещепад» в одном из районов столицы

03 августа 2026, 22:08

Жители района Отрадное в Москве два года страдают от «вещепада»

Фото: istockphoto/Vasilii Binzari

В столичном районе Отрадное местные жители уже два года сталкиваются с необычным явлением — регулярным сбросом различных предметов из окна одной из квартир многоквартирного дома. Инциденты происходят в квартире, расположенной на девятом этаже, пишет Telegram-канал «Москвач».