При атаке беспилотников на предприятие в Татарстане пострадали пять человек

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Пять человек пострадали в результате атаки на предприятия в Елабуге в Татарстане. Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
«В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — заявил Минниханов.Всего на территорию ОЭЗ «Алабуга» упали три дрона. Атака произошла в 5:45 утра. В здании местного общежития выбиты стекла и двери.
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