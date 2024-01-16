Мэр Воронежа: В городе после атаки украинских беспилотников введён режим ЧС

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Кирилл Зыков
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников на город. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на градоначальника областного центра Вадима Кстенина.
Жильцов дома, поврежденного падением обломков БПЛА в Воронеже, эвакуировали, временно разместив в ближайшей школе., сообщил мэр.
Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил, что из-за попадания фрагментов беспилотника ВСУ в квартиру в многоэтажке на Тепличной улице областного центра пострадала 10-летняя девочка. Ребёнку, получившему резаные раны руки, ноги и шеи, оказали медпомощь прямо на месте.
Российское Минобороны сообщило о том, что средства противовоздушной обороны в ночь на 16 января сбили три украинских беспилотника над территорией Воронежской области.
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Ранее губернатор региона Александр Гусев сообщил, что из-за попадания фрагментов беспилотника ВСУ в квартиру в многоэтажке на Тепличной улице областного центра пострадала 10-летняя девочка. Ребёнку, получившему резаные раны руки, ноги и шеи, оказали медпомощь прямо на месте.
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Артем Путинцев