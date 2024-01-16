При попадании обломков БПЛА в воронежскую многоэтажку пострадала девочка

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что из-за попадания фрагментов беспилотника ВСУ в квартиру в многоэтажке на Тепличной улице областного центра пострадала 10-летняя девочка.
«У девочки резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей ещё раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий. Поквартирный обход продолжается», — написал глава региона в своем личном Telegram-канале.Жильцов дома, поврежденного падением обломков БПЛА в Воронеже, эвакуировали, временно разместив в ближайшей школе. Об этом сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
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