Гусева: число пропавших без вести после ЧП на ББК увеличилось до семи человек

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Число пропавших без вести после происшествия на Беломорско-Балтийском канале в Карелии увеличилось до семи человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя Сегежского муниципального округа Марину Гусеву.
«Без вести пропавшими числятся семь человек, это и дети, и взрослые. Ранее нашли живой одну девочку, ее прибило к берегу», — сообщила она.
Гусева добавила, что 20 человек эвакуировали с места аварии. По сообщению республиканского министра здравоохранения Михаила Охлопкова, сейчас там работают три медбригады из Сегежской ЦРБ. Кроме того, в район направились врачи-инфекционисты, эпидемиологи и психологи.
«Оказана помощь мужчине 74 лет — боли за грудиной купированы, мальчику 14 лет — порезы стоп, раны обработаны», — сказано в сообщении Охлопкова.
Он добавил, что контролирует ситуацию.
Прорыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами канала произошел в Надвоицах. О нем стало известно рано утром.
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