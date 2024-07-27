Местные власти назвали причину разрушения плотины в Челябинской области

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Глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко заявил, что плотина в посёлке Киолим Челябинской области разрушилась из-за осадков.
«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из поселка ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления», — написал Афанасенко на своей странице в «ВКонтакте».
Как отметил глава Карабашского городского округа, на место бедствия доставлено все необходимое оборудование для ликвидации чрезвычайной ситуации.
Прорыв дамбы произошел 26 июля. В области был введен режим чрезвычайной ситуации. Как уточнили в МЧС, вода уже ушла из поселка Киолима. Под угрозой подтопления числились и населенные пункты Мухаметово, Карасево, Байдашево, Сактаево. Они находятся в двух и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают около 200 человек.
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