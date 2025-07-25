«Гусевскому мяснику» добавили 10 лет к пожизненному сроку за совершённые убийства в 1992 году

25 июля 2025, 22:22

Гусевский городской суд огласил приговор пожизненно осужденному жителю Гусева

Фото: Istock/vuralyavas

Суд вынес новый приговор жителю Гусевского района Игорю Юфереву, уже отбывающему пожизненный срок за несколько убийств, совершённых в 1992 году. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.