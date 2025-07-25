«Гусевскому мяснику» добавили 10 лет к пожизненному сроку за совершённые убийства в 1992 году
Суд вынес новый приговор жителю Гусевского района Игорю Юфереву, уже отбывающему пожизненный срок за несколько убийств, совершённых в 1992 году. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.
По установленным данным, вечером 8 ноября 1992 года Юферев встретил в Гусеве незнакомую женщину. Он напал на неё, изнасиловал и задушил. После чего он выбросил тело в реку и скрылся с места преступления. Труп погибшей обнаружили в реке 24 ноября 1992 года.
Преступника долгое время не удавалось найти. Лишь позднее следователи проанализировали материалы уголовного дела и выявили несколько похожих преступлений, совершённых в Калининградской области в 1992—1997 годах. Но оказалось, что убийца с 1997 года уже отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима. На допросе мужчина признал свою вину за новое убийство. Суд добавил заключённому ещё 10 лет к пожизненному сроку.
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