В Екатеринбурге отец с сыном избили подростка из-за подозрений, которые не подтвердились

25 июля 2025, 17:32

В Екатеринбурге 14-летнего школьника серьёзно избили, приняв за вандала

Фото: Istock/Motortion

Происшествие случилось 15 июля в Екатеринбурге. Двое мужчин напали на 14-летнего школьника, приняв его за вандала. Подробности сообщает «КП-Екатеринбург».