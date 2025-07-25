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В Екатеринбурге отец с сыном избили подростка из-за подозрений, которые не подтвердились

В Екатеринбурге 14-летнего школьника серьёзно избили, приняв за вандала
Фото: Istock/Motortion

Происшествие случилось 15 июля в Екатеринбурге. Двое мужчин напали на 14-летнего школьника, приняв его за вандала. Подробности сообщает «КП-Екатеринбург».



Инцидент произошёл на улице Агрономической. Отец с сыном подкараулили мальчика на выходе из подъезда и напали на него. Один из мужчин ударил школьника ногой в живот. Подросток от полученного удара упал на землю, но избиение не прекратилось. Агрессоры наносили удары с такой силой, что потерпевший даже не мог разогнуться и встать с земли. Избиение продолжалось до тех пор, пока местные жители не заметили происходящего и не остановили мужчин.

Отца и сына оперативно задержали. Выяснилось, что причиной избиения школьника стали изрисованные стены и сломанная дверь в подъезде многоквартирного дома. Однако, потерпевший не являлся виновником содеянного.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ольга Щелокова

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