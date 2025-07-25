Муж-абьюзер довёл жену до безумия, и она зарезала своих младенцев-близнецов

25 июля 2025, 19:10

В Южной Корее женщина от стресса убила своих маленьких детей

Фото: Istock/ipopba

Осенью прошлого года в провинции Южная Чолла, расположенной на юго-западе Южной Кореи, случилась душераздирающая трагедия. 40-летняя женщина не справилась со стрессом, свалившимся на неё после рождения двух девочек-близнецов, и хладнокровно зарезала детей. Подробности происшествия сообщает Telegram-канал «ЛЮДИ!».





Убийство 7-месячных девочек было вызвано послеродовой депрессией их матери. Женщина постоянно была в подавленном состоянии, а требовательные крики младенцев лишь усиливали стресс. Двух новорожденных детей ей приходилось растить в одиночку, так как её муж никак не помогал ей и часто бил женщину.



Жестокое преступление случилось 18 ноября прошлого года. Женщина схватилась за нож и зарезала дочерей, пока те спали. На суде муж убийцы просил о снисхождении и заявил, что это его вина.

«Что такого сложного в воспитании детей?» — повторил мужчина вопрос, который он постоянно задавал жене.