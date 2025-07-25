В Новосибирске 7-месячная девочка утонула в ванной, пока мать спала, будучи нетрезвой
Октябрьский районный суд Новосибирска начал слушание тяжёлого дела по факту гибели младенца. Подробности сообщает КП-Новосибирск.
Ужасная трагедия произошла 1 мая 2025 года в одном из домов на улице Ленинградской. Согласно материалам уголовного дела, 40-летняя женщина оставила без присмотра двух маленьких детей — 7-месячную дочь и 4-летнего сына и уснула, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Пока женщина спала, её сын помог своей младшей сестре забраться в ванну, каким-то образом перекрыл слив и открыл горячую воду. В результате девочка погибла от механической асфиксии при утоплении. Отмечается, что у мальчика есть серьёзное заболевание.
Следствие считает, что обвиняемая допустила преступную халатность, не обеспечив надлежащий присмотр за детьми. Женщину судят по статье о причинении смерти по неосторожности.
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