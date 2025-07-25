В Новосибирске 7-месячная девочка утонула в ванной, пока мать спала, будучи нетрезвой

25 июля 2025, 20:13

В Новосибирске мать судят за смерть младенца, утонувшего в ванне

Фото: Istock/CorbalanStudio

Октябрьский районный суд Новосибирска начал слушание тяжёлого дела по факту гибели младенца. Подробности сообщает КП-Новосибирск.