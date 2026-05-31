«Густые брови и шишка на носу»: Дети отбили женщину у насильника на кладбище

31 мая 2026, 16:09

Daily Star: дети отбили 23-летнюю девушку у насильника на кладбище в Германии

В немецком Дортмунде полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в сексуальном нападении на 23-летнюю женщину. Преступление произошло 17 апреля у кладбища Шарнхорст. Об этом сообщает Daily Star.





По данным следствия, злоумышленник преследовал жертву, после чего надругался над ней на соседнем рапсовом поле. Нападение прервалось, когда насильник услышал голоса приближавшейся группы детей — шести-семи ребят в возрасте 10-11 лет.



Мужчина скрылся, а дети подошли к пострадавшей, помогли ей и вызвали полицию. Женщина обратилась за медицинской помощью.



Правоохранители опубликовали фоторобот подозреваемого. Его приметы: рост около 180 см, темно-русые волосы, яркие глаза, «густые брови» и заметная «шишка на носу». В момент нападения он был одетым в черную куртку и джинсы. Расследование продолжается.



