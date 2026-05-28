Мужчина шантажом заставил 17-летнюю родственницу пойти в лес и изнасиловал ее с друзьями
33-летний житель Индии шантажом заставил 17-летнюю родственницу пойти в лес, где изнасиловал ее вместе с приятелями. Об этом сообщает издание The New Indian Express.
По данным полиции, мужчина угрожал опубликовать в соцсетях непристойные фотографии 17-летней школьницы. Чтобы снимки не увидела семья и друзья, он потребовал от девушки встретиться в ближайшем лесу. Там злоумышленник вместе с приятелями надругался над ней.
Родители пострадавшей заметили ее отсутствие и обратились в полицию. Вскоре она сама вернулась домой и рассказала им о случившемся. Девушку увезли в больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Родственника задержали, соучастников преступления разыскивают.
Ранее сообщалось, что в Индии двое мужчин после просмотра порнографии похитили, изнасиловали и убили семилетнюю девочку.
Читайте также: