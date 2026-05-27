Психопат бросил монетку, а затем задушил и изнасиловал девушку

Wiadomosci: Поляк бросил монетку, а после убил девушку и надругался над трупом

Суд в Польше вынес окончательный приговор молодому жителю города Радзионкув, признанному виновным в жестоком убийстве и изнасиловании девушки. Трагедия произошла в ночь на 12 августа 2023 года, сообщает Wiadomosci.





По данным следствия, потерпевшая возвращалась с дискотеки, когда на остановке познакомилась с 19-летним парнем. Тот уговорил ее поехать к нему в съемную квартиру, чтобы переночевать. Прибыв на место, девушка уснула. Хозяин жилья несколько раз пытался ее разбудить, однако она не приходила в сознание.



Тогда молодой человек принял роковое решение, подбросив монетку. После этого он прижал жертву коленями, нанес удар по голове и перекрыл ей дыхание. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Затем злоумышленник надругался над телом.



Сразу после содеянного он сам позвонил в службу спасения и заявил о намерении покончить с собой. В ходе допросов фигурант полностью признал вину и выразил раскаяние. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него психическое расстройство.



Суд первой инстанции приговорил его к пожизненному лишению свободы с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении не ранее чем через 40 лет. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменения, дополнив его принудительным направлением осужденного в психиатрическую клинику.



