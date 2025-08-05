Очевидцы сняли на видео огромный провал на трассе в Амурской области
На федеральной трассе А-360 «Лена» в Амурской области образовался крупный провал, из-за которого движение на участке полностью парализовано. Местные жители сняли последствия ЧП на видео.
По данным ИА REGNUM, обрушение произошло на пустом участке дороги, и в момент инцидента там не было людей или автомобилей.
Как сообщает ФКУ «Упрдор «Лена», обрушение трассы является следствием размытия дорожного полотна из-за обильных осадков.
В настоящее время дорожные службы перекрывают поврежденный участок, устанавливают предупреждающие знаки и разрабатывают план восстановительных работ. Водителей проcят выбирать альтернативные маршруты.
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