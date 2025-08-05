В московском ЖК на Большой Дмитровке мужчина набросился с ножом на полицейского
В московском элитном ЖК на Большой Дмитровке мужчина набросился с ножом на полицейского. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СКР.
Как стало известно, происшествие случилось 2 августа. Правоохранитель приехал на место по вызову соседей, которые пожаловались на громкий шум. По факту нападения мужчина был арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.
Как отметили в издании «МК», 36-летний арестованный является жителем Ростовской области. Он являлся гостем квартиры, где происходила вечеринка.
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