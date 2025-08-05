Достижения.рф

В московском ЖК на Большой Дмитровке мужчина набросился с ножом на полицейского

Фото: iStock/Diy13

В московском элитном ЖК на Большой Дмитровке мужчина набросился с ножом на полицейского. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление СКР.



Как стало известно, происшествие случилось 2 августа. Правоохранитель приехал на место по вызову соседей, которые пожаловались на громкий шум. По факту нападения мужчина был арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

Как отметили в издании «МК», 36-летний арестованный является жителем Ростовской области. Он являлся гостем квартиры, где происходила вечеринка.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0