В Москве задержали похитителя более 200 пачек сливочного масла
В Москве полицейские задержали мужчину, укравшего из продуктового магазина 265 пачек сливочного масла общей стоимостью свыше 36 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошёл в районе Ховрино, на северо-западе столицы. Сотрудникам МВД удалось оперативно установить личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель, который, впрочем, не смог объяснить мотив своего поступка. Украденное им масло пока не найдено.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о краже.
Задержанного доставили в отдел полиции, откуда отправили в СИЗО. В настоящее время следствие продолжается.
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