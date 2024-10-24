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Hürriyet: В аэропортах Турции объявлен оранжевый уровень террористической угрозы

24 октября 2024, 12:26
Фото: istockphoto/ilona titova

Фото: istockphoto/ilona titova

Во всех турецких аэропортах уровень тревоги подняли до «оранжевого». Причиной этого является возможность совершения новых террористических актов после того, что произошёл накануне в Анкаре.


Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet. В публикации прямо указывается, что меры безопасности в воздушных гаванях страны усилены из-за того, что террористические группировки имеют планы совершать свои кровавые акции именно в аэропортах. Авторы материала пишут, что все автомобили, въезжающие на парковки около аэровокзалов, тщательно досматриваются. Сотрудники охраны и полиция проверяют документы и внепланово досматривают багаж пассажиров, которые вызывают хотя бы малейшие подозрения. Тех, кто намеревается воспользоваться авиаперелётом, просят прибывать в аэропорт минимум за три часа до рейса.

Напомним, накануне в столице Турции взрыв произошёл около здания корпорации TUSAŞ, которая является крупнейшим в стране производителем самолётов и космического оборудования. Сразу после взрыва началась стрельба. Двое террористов были уничтожены полицейскими. В результате теракта погибли пять человек, 22 получили ранения.

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#турция
В Москве мигрант проник в квартиру пенсионерки и до смерти избил её
В Москве задержали мужчину, проникшего в квартиру пенсионерки и убившего её
24 октября 2024, 12:49

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве 39-летний мигрант проник в квартиру пенсионерки и убил её. Об этом ГУ Следственного комитета РФ по столице сообщило в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что это произошло 19 октября. Гражданин Киргизии проник в квартиру на Открытом шоссе и напал на пенсионерку. Он нанёс ей множество ударов по голове и телу. Женщину экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти её жизнь.

В СК подчеркнули, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и убийстве, совершённом из хулиганских побуждений.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия. В скором времени ему предъявят обвинение, после чего следствие будет ходатайствовать перед судом о его аресте.

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#избиение
#смерть
#следственный комитет
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В Забайкалье ФСБ задержала банду хакеров, оформлявших кредиты на участников СВО
24 октября 2024, 12:24

Фото: istockphoto/welcomia

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ при помощи коллег из МВД задержали банду хакеров, взламывавших аккаунты на сервисе «Госуслуги» и личные кабинеты в онлайн-банках. Затем злоумышленники оформляли кредиты на граждан без их ведома.
Как рассказали изданию «Лента.ру» в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ, хорошо технически подкованные и оснащённые мошенники от имени ничего не подозревающих добропорядочных людей оформляли договоры кредитования и брали займы в микрофинансовых организациях. Затем средства выводились при помощи цепочки подставных счетов и электронных кошельков. Среди пострадавших от хакеров-жуликов было много участников спецоперации, которые вполне могут считать свои деньги по-настоящему кровными, в полном смысле этого слова.

В домах задержанных преступников уже произведены обыски. Правоохранители обнаружили и изъяли телефоны, стационарные компьютеры, ноутбуки, множество сим-карт, банковские карты и портативные носители информации. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Общий ущерб потерпевшим предварительно оценивается в сумму более трёх миллионов рублей.

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#рф
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В Красноярске приземлился самолет, оставивший 6 пассажиров и весь багаж в Китае
24 октября 2024, 12:09

Фото: iStock/Sitikka

Самолет авиакомпании «Россия» бросил шестерых пассажиров в аэропорту Китая и не привез багаж других участников рейса. Об этом сообщил портал ngs.24.ru.
Согласно сообщению, 22 октября российский Boеing 737 летел из Саньи в Красноярск. В аэропорту людям объявили, что авиакомпания предлагает шестерым пассажирам остаться в Китае еще два дня за счет перевозчика. Однако оставаться никто не хотел. Тогда сообщили, что последние шесть человек в очереди будут сняты с рейса, после чего началась паника и давка. В итоге люди так и остались в аэропорту.

Одна из пассажирок рассказала, что в самолете было достаточно свободных мест и непонятно, зачем нужно было бросать шестерых людей.
Когда самолет приземлился, пассажиры узнали, что весь их багаж также остался в Китае. Его обещают привезти 25-26 октября.

«Я понимаю, когда теряется багаж, два-три чемодана, но, когда полностью, целиком, это уже, я считаю, издевательство», — возмутилась участница рейса.

В авиакомпании «Россия» пояснили, что людей и весь багаж пришлось оставить из-за ограничений коммерческой загрузки, которые были введены из-за сильного ветра. По данным перевозчика, пятерых пассажиров переоформили на рейс Санья — Новосибирск, а одного отправили через Шереметьево.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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Мужчина, избивший полицейского на Кубани, объявлен в розыск
На Кубани разыскивают мужчину, который избил полицейского
24 октября 2024, 11:34

Фото: iStock/Anton Novikov

В Краснодаре 24 октября около двух часов ночи неизвестный мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов.
Неизвестный жестоко избил сотрудника ППС, отобрал у него табельное оружие и телефон.

По предположениям, преступник — 32-летний Марат Абдюшев, выходец из Башкирии. Примечательно, что Абдюшев уже несколько лет находится в федеральном розыске.

«Мужчина нанес телесные повреждения сотруднику, ведется розыск», — сообщили информационному агентству ТАСС.

Правоохранительные органы пока официально не подтвердили информацию об инциденте. Известно, что подозреваемый Марат Абдюшев до сих пор не задержан и на данный момент его разыскивают.

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#полиция
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В Петербурге арестовали депутата за поджог дома коллеги
24 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Санкт-Петербурге арестовали депутата совета депутатов Всеволожского городского поселения Константина Легкодумова, который поджёг дом своего коллеги. Об этом пресс-служба суда, вынесшего приговор, сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что депутат будет находиться под стражей до 20 декабря. Его обвиняют по статье о подстрекательстве к умышленному уничтожению или повреждению имущества. Вместе с ним были арестованы Иван Соловьёв, Антон Абрамов и Роман Климашевич, которые реализовали его план поджога. Их обвиняют по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По данным следствия, Легкодумов решил поджечь дом коллеги, после того как она заявила о желании участвовать в выборах. Для реализации поджога он нанял вышеупомянутых лиц, которым обещал за «работу» шесть тысяч долларов. Вечером 18 августа исполнители плана подъехали к дому женщины, взяли заранее подготовленное огневое устройство и розжиг, после чего подожгли террасу дома. Затем они оперативно покинули место происшествия, а Легкодумов выплатил им обещанную сумму.

Нанесённый мужчинами ущерб оценивается в 30 миллионов рублей.

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#происшествия
#ущерб
#депутат
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Цыгане напали на отдел полиции после задержания родственника-рабовладельца
24 октября 2024, 11:20

Фото: iStock/blinow61

Цыгане напали на отдел полиции в Ростовской области. Это произошло после задержания их родственника-рабовладельца Раджа Лиманского, сообщает Telegram-канал Don Mash.
Отмечается, что налёт табора произошёл, когда освобождённые из рабства люди собирались на очную ставку с Лиманским.

Цыгане кричали, что обвинения являются лживыми. После они грозились вновь отправить освобождённых людей на поля. В результате таких угроз часть из граждан побоялась давать показания.

Напомним, что людей незаконно удерживали на ферме около населённого пункта Слава Труда в Ростовской области. Их держали в рабстве, заставляя работать на полях по 12-14 часов. Также у них забирали телефоны, чтобы они не могли связать с родными и сообщить о своем местоположении. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об использовании рабского труда.

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#полиция
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#следственный комитет
#уголовное нападение
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В Якутске отец ученицы напал на учительницу в школе и угрожал распороть ей живот
В Якутске учительница получила сотрясение мозга после разговора с отцом ученицы
24 октября 2024, 11:09

Фото: istockphoto/Zhang Shu

В Якутске визит родителей в школу обернулся вызовом скорой помощи для одного из педагогов. Об этом проинформировал в своих соцсетях представитель народного фронта Антон Жондоров.
Сообщается, что инцидент произошел в средней общеобразовательной школе №1, где отец одной из учениц напал на пожилую учительницу прямо в классе. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина начал угрожать женщине, а затем атаковал ее.

В ходе конфликта учительница смогла вызвать помощь. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, ушибы мягких тканей и волосистой части головы. Женщина также обратилась в правоохранительные органы. По её словам, мужчина угрожал распороть живот.

Отмечается, что ранее родители уже имели конфликты с другими учителями школы на протяжении длительного времени. Пара несколько раз подавала жалобы в различные инстанции, но проверяющие не выявили никаких нарушений.

Ранее стало известно, что российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
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Российских туристов избили толпой возле премиум-отеля в Турции
24 октября 2024, 09:43

Фото: istockphoto/Tereza Tarasova

В Турции, недалеко от премиум-отеля Rixos Premium Göcek, местные жители избили группу российских туристов. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По словам пострадавшего Филиппа, он вместе с женой и друзьями возвращался из ресторана, когда на них напала группа пьяных местных жителей, угрожая и оскорбляя туристов.

Ситуация обострилась, когда один из местных жителей бросил бутылку в девушек, в результате чего осколки ранили одну из них. Другу Филиппа сломали руку. Туристы смогли добраться до отеля, однако помощь от правоохранительных органов поступила лишь через 30 минут.

Филипп выразил недовольство работой охраны отеля и сообщил, что местные полицейские затягивают расследование, ссылаясь на отсутствие необходимых документов из госпиталя. Туристы уже обратились за помощью в российское консульство. Помимо этого, отмечается, что отдых в Rixos Premium Göcek обошелся Филиппу и его супруге в полмиллиона рублей.

В Перми две девушки подожгли офис «Единой России». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#отдых
#туристы
#полицейские
#расследование
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В Перми две девушки подожгли офис «Единой России»
24 октября 2024, 09:20

Фото: istockphoto/photovova

В Перми две девушки подожгли офис местного отделения партии «Единая Россия». Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что инцидент произошел поздним вечером 23 октября. По данным канала, злоумышленницы подошли к зданию и бросили в окна несколько бутылок с зажигательной смесью.

После акта вандализма девушки покинули место происшествия, при этом все происходящее снимали на мобильный телефон. В настоящее время личности поджигательниц не установлены. Правоохранительные органы занимаются расследованием данного инцидента.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Мюнхена предъявила мужчине обвинение в убийстве двух украинских военнослужащих. Утверждается, что он является гражданином России.

До этого стало известно, что жительница Симферополя потеряла жилье, сдав его в аренду мошенникам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#происшествия
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