Hürriyet: В аэропортах Турции объявлен оранжевый уровень террористической угрозы

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Во всех турецких аэропортах уровень тревоги подняли до «оранжевого». Причиной этого является возможность совершения новых террористических актов после того, что произошёл накануне в Анкаре.
Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet. В публикации прямо указывается, что меры безопасности в воздушных гаванях страны усилены из-за того, что террористические группировки имеют планы совершать свои кровавые акции именно в аэропортах. Авторы материала пишут, что все автомобили, въезжающие на парковки около аэровокзалов, тщательно досматриваются. Сотрудники охраны и полиция проверяют документы и внепланово досматривают багаж пассажиров, которые вызывают хотя бы малейшие подозрения. Тех, кто намеревается воспользоваться авиаперелётом, просят прибывать в аэропорт минимум за три часа до рейса.
Напомним, накануне в столице Турции взрыв произошёл около здания корпорации TUSAŞ, которая является крупнейшим в стране производителем самолётов и космического оборудования. Сразу после взрыва началась стрельба. Двое террористов были уничтожены полицейскими. В результате теракта погибли пять человек, 22 получили ранения.
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