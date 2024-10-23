Эрдоган: теракт в Анкаре унес жизни четырех человек

Реджеп Эрдоган (Фото: сайт Кремля)
При теракте в Анкаре пострадало 14 человек, четверо погибли, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер поблагодарил президента России Владимира Путина за соболезнования в связи с трагедией. Главы государств встретились на саммите БРИКС.
«Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших», — сказал Эрдоган.По информации турецких изданий, взрыв произошел у здания корпорации TUSAŞ, которая производит военные самолеты, а также космическое оборудование. После взрыва началась стрельба. Турецкие прокуроры расследуют теракт.
Ранее сообщалось, что два террориста в Анкаре были уничтожены силовиками. Как писали обозреватели издания Sabah, официальной информации на тот момент не было.
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Никита Кротов