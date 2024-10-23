В Турции раскрыли организаторов теракта в Анкаре

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Теракт в Анкаре, в ходе которого погибли 5 человек и еще 22 пострадали, осуществили члены запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Об этой предварительной версии сообщил министр МВД Турции Али Ерликая, передает РИА Новости. По его словам, ведомство опубликует подробную информацию после получения более весомых улик.
«Процесс идентификации личности террористов продолжается. По нашей оценке, теракт — дело рук РПК. Как только мы получим четкие улики, поделимся с общественностью», — пояснил он.Теракт в Анкаре произошел в районе районе Кахраманказан, когда у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования — прогремел взрыв. После него началась стрельба. Двух террористов ликвидировали силовики. Жертвами стали 5 человек, пострадали 22.
Столкновения с РПК начались в Турции в 1984 году, с новой силой возобновились в 2015 году. «Рабочая партия Курдистана», по ее заявлениям, борется за права курдов в Турции и создание национальной автономии.
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