Хабаровчанин заблудился и выживал на морозе трое суток

11 декабря 2025, 21:36

Заблудившегося и выживавшего на морозе трое суток хабаровчанина спасли

Фото: istockphoto/aetb

В Амурской области сотрудники полиции успешно разыскали охранника, который заблудился в лесу. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.