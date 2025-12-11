Хабаровчанин заблудился и выживал на морозе трое суток
В Амурской области сотрудники полиции успешно разыскали охранника, который заблудился в лесу. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
42-летний мужчина из Хабаровска, работавший на продовольственной базе, уехал в магазин в поселке Экимчан и не вернулся. Местная жительница сообщила об этом полицейским через несколько дней.
Как выяснили правоохранители, пропавший воспользовался попутным транспортом для поездки, но на обратном пути водитель высадил его примерно в десяти километрах от базы. Решив преодолеть оставшийся путь на своих двоих, он пошел через лес.
К сожалению, пострадавший сбился с пути и оказался в заснеженной тайге при температуре ниже -35 градусов. Мужчина был одет недостаточно тепло и не имел с собой ни воды, ни еды, ни средств для разведения огня.
Старший лейтенант полиции Степан Гилев и младший лейтенант Максим Комаров изучили предполагаемый маршрут потерявшегося. Из-за отсутствия проезжих дорог и глубокого снежного покрова стражи порядка оставили служебный автомобиль и продолжили поиски пешком.
Спустя несколько километров они заметили следы на снегу и, после более чем пяти часов поисков в тайге, нашли пропавшего мужчину с признаками сильного обморожения. Он провел на морозе около 70 часов, но выжил.
Правоохранители вынесли истощенного охранника на руках и доставили его в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Читайте также: