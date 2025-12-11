Олениха ворвалась в магазин рождественских подарков и застряла в стуле
Спасение оленихи в США попало на видео. Им поделился телеканал WJHL.
История развернулась в магазине с рождественскими подарками в городе Джонсборо. Дикое животное с грохотом ворвалось внутрь через входную дверь и начало носиться меж стеллажей. Работникам пришлось позвать на помощь патрульных.
Полицейские пытались поймать парнокопытное, пока оно не забилось под стул и не застряло в нем. Олениха никак не могла выбраться и надрывно вопила. Тогда ее взяли за ноги и аккуратно вынесли на улицу. Когда мужчины освободили животное, оно сразу убежало.
Работники торговой точки с юмором отметили, что олениха хотела лишь устроить предпраздничный шоппинг. Они назвали ее Джинглз в честь известной рождественской песни Jingle Bells.
