Олениха ворвалась в магазин рождественских подарков и застряла в стуле

В США олениха застряла в стуле в магазине рождественских подарков
Фото: iStock/Julia Klueva

Спасение оленихи в США попало на видео. Им поделился телеканал WJHL.



История развернулась в магазине с рождественскими подарками в городе Джонсборо. Дикое животное с грохотом ворвалось внутрь через входную дверь и начало носиться меж стеллажей. Работникам пришлось позвать на помощь патрульных.

Полицейские пытались поймать парнокопытное, пока оно не забилось под стул и не застряло в нем. Олениха никак не могла выбраться и надрывно вопила. Тогда ее взяли за ноги и аккуратно вынесли на улицу. Когда мужчины освободили животное, оно сразу убежало.

Работники торговой точки с юмором отметили, что олениха хотела лишь устроить предпраздничный шоппинг. Они назвали ее Джинглз в честь известной рождественской песни Jingle Bells.

Лидия Пономарева

