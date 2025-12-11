Достижения.рф

Раскрыты детали расправы над изрезанной парой в Москве

Предварительно, в Москве мужчина убил сожительницу и совершил суицид
Фото: istockphoto/Chalabala

О новых подробностях расправы над изрезанной парой в Москве сообщает телеграм-канал Baza.



Согласно информации СМИ, жертвы состояли в гражданском браке. Предположительно, мужчина убил женщину, а затем покончил с собой.

О происшествии стало известно несколько часов назад, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

