Раскрыты детали расправы над изрезанной парой в Москве
Предварительно, в Москве мужчина убил сожительницу и совершил суицид
О новых подробностях расправы над изрезанной парой в Москве сообщает телеграм-канал Baza.
Согласно информации СМИ, жертвы состояли в гражданском браке. Предположительно, мужчина убил женщину, а затем покончил с собой.
О происшествии стало известно несколько часов назад, Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
