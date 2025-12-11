ФСБ выявила схему легализации мигрантов под видом ценных специалистов
Правоохранительные органы Ульяновской области пресекли деятельность организатора незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону на сайте.
По информации ведомства, житель Комсомольска-на-Амуре вместе с сообщниками оформлял фиктивные ходатайства для иностранцев о привлечении их в качестве высококвалифицированных специалистов. Эти документы позволяли мигрантам легализовать свое пребывание на территории России.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.
