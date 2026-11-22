Хабаровчанина осудили за попытку убийства таксиста в салоне автомобиля
Жителя Хабаровска осудили за покушение на убийство таксиста. Об этом сообщили в ночь на 22 ноября в канале «Суды Хабаровского края» на платформе MAX.
Преступление произошло ночью в декабре 2025 года. Во время конфликта в салоне такси мужчина угрожал водителю расправой, а затем дважды выстрелил ему в голову из огнестрельного оружия ограниченного поражения. Потерпевший сумел уклониться от выстрелов и выйти из машины.
Подсудимый вину в совершении преступления не признал, но добровольно перевёл таксисту 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд назначил жителю Хабаровска наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу — его обжаловали.
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