В американском штате Огайо произошла стрельба
В американском городе Парма, расположенном в штате Огайо, произошла стрельба. Эти сведения подтвердили портал 19 News и телеканал Fox 8.
В настоящий момент на место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарного управления. По предварительной информации, правоохранители уже установили двух подозреваемых.
Точное число пострадавших и тяжесть их ранений в публикациях не приводятся. Однако известно, что всех, кто получил травмы, уже доставили в больницу — сейчас врачи оказывают пациентам необходимую помощь.
Ранее «Радио 1» передавало, что появились новые сведения о похитителе маленького мальчика в Свердловской области. Мужчина обманом заманил его в заброшенный дом 21 ноября и не позволял несовершеннолетнему покинуть помещение, удерживая ребёнка силой.
Читайте также: