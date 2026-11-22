Ида Галич опубликовала трогательные кадры с дочерью Лией, «утонувшей» в пушистой шубе
Российская телеведущая и блогер Ида Галич опубликовала трогательное видео с маленькой дочерью Лией. Ролик появился в её личном Telegram-канале.
В клипе девочка примеряет большую пушистую шубу и внимательно рассматривает себя в зеркало. На последних кадрах задумчивое выражение лица малышки сменяется радостным, и она начинает посмеиваться.
«Девочки… такие девочки. Это заводские настройки. Базовая комплектация», — написала под видео Галич.Подписчики отметили, что Лия уже превращается в настоящую женщину, а её светлая улыбка напоминает мамину. Один из комментаторов сравнил маленькую красавицу с Карлсоном из советского мультфильма — когда тот примерял на себя меховую шубу Фрекен Бок, то тоже буквально утонул в ней.
Напомним, что Лия — второй ребёнок звезды: у Галич также есть сын Леон от брака с Аланом Басиевым. Девочка родилась летом 2025 года, её отцом стал предприниматель Олег Ледвич.
Ранее Галич рассказала о том, что вновь начала заниматься танцами на пилоне после двухлетнего перерыва. Блогер также показала первые кадры с тренировок. Подробности читайте в материале «Радио 1».