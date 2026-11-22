22 ноября 2026, 03:09

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Российская телеведущая и блогер Ида Галич опубликовала трогательное видео с маленькой дочерью Лией. Ролик появился в её личном Telegram-канале.





В клипе девочка примеряет большую пушистую шубу и внимательно рассматривает себя в зеркало. На последних кадрах задумчивое выражение лица малышки сменяется радостным, и она начинает посмеиваться.



«Девочки… такие девочки. Это заводские настройки. Базовая комплектация», — написала под видео Галич.