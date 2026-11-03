Хабаровчанка потребовала 200 тысяч рублей за прививку дочери в школе

03 ноября 2026, 06:27

Суд в Хабаровске отказал матери школьницы во взыскании 200 тысяч рублей с больницы

Фото: iStock/SeventyFour

Суд отказал хабаровчанке во взыскании 200 тысяч рублей с детской больницы № 9. Женщина требовала компенсацию морального вреда за прививку дочери, которую, по её мнению, сделали без согласия родителей. Об этом сообщили в ночь на 3 ноября в канале «Суды Хабаровского края» на платформе MAX.