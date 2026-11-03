Хабаровчанка потребовала 200 тысяч рублей за прививку дочери в школе
Суд отказал хабаровчанке во взыскании 200 тысяч рублей с детской больницы № 9. Женщина требовала компенсацию морального вреда за прививку дочери, которую, по её мнению, сделали без согласия родителей. Об этом сообщили в ночь на 3 ноября в канале «Суды Хабаровского края» на платформе MAX.
Спор возник после ревакцинации от дифтерии и столбняка. Прививку девочке сделали 17 февраля 2026 года в школьном медкабинете — это возмутило мать. Однако суд установил, что женщина лично подписала информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство ещё 22 февраля 2025 года.
Кроме того, доказательств того, что после прививки здоровью девочки причинили вред, во время разбирательства не представили. В итоге суд отказался взыскивать с больницы компенсацию. Ни одна из сторон не обжаловала решение, и оно вступило в законную силу.
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