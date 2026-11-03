«Боюсь сказать, что это внук»: Олег Газманов поделился радостью после пополнения в семье
Олег Газманов объявил о пополнении в семье и показал подписчикам породистого «внука»
Народный артист РФ Олег Газманов рассказал о пополнении в семье. Видео с «внуком» певец выложил в личном блоге.
Газманов записал ролик на природе, в котором поделился с подписчиками счастьем: теперь у него есть маленький щенок немецкой овчарки. Артист показал, как малыш резвится с мячом, весело бегает по траве и ложится на спину, подставляя живот для ласки.
«Друзья, у меня пополнение в семье... Боюсь сказать, что это внук. Вы его сейчас увидите. Зовут его Орби Олегович Газманов!» — заявил певец, поглаживая нового любимца.Поклонники порадовались за артиста, согласившись, что собаки делают любой день светлее. При этом некоторые отметили, что с нетерпением ждут момента, когда Газманов станет настоящим дедушкой.
У народного артиста РФ есть двое родных детей: 45-летний сын Родион и 22-летняя дочь Марианна. Летом 2026 года Марианна вышла замуж за избранника по имени Максим, а Родион пока не связал себя узами брака.