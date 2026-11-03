«Боюсь сказать, что это внук»: Олег Газманов поделился радостью после пополнения в семье

03 ноября 2026, 05:11

Олег Газманов объявил о пополнении в семье и показал подписчикам породистого «внука»

Олег Газманов (Фото: Instagram* @oleggazmanov)

Народный артист РФ Олег Газманов рассказал о пополнении в семье. Видео с «внуком» певец выложил в личном блоге.





Газманов записал ролик на природе, в котором поделился с подписчиками счастьем: теперь у него есть маленький щенок немецкой овчарки. Артист показал, как малыш резвится с мячом, весело бегает по траве и ложится на спину, подставляя живот для ласки.



Олег Газманов (Фото: Instagram* @oleggazmanov)

«Друзья, у меня пополнение в семье... Боюсь сказать, что это внук. Вы его сейчас увидите. Зовут его Орби Олегович Газманов!» — заявил певец, поглаживая нового любимца.