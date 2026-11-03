В Забайкалье иномарка наехала на животное и перевернулась, один человек погиб
В Агинском округе иномарка наехала на животное и опрокинулась, один человек погиб. Об этом сообщили в канале «Госавтоинспекция Забайкалья» на платформе MAX.
Авария произошла вечером 2 ноября 2026 года на 10-м километре автодороги «Агинское — Дульдурга». По предварительным данным, мужчина 1961 года рождения управлял Toyota Wish. После наезда на животное автомобиль перевернулся.
Водитель скончался на месте происшествия. В салоне находились два пассажира, скорая доставила их в Агинскую окружную больницу. Точные обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Московском районе Петербурга при столкновении автобуса и легкового автомобиля четыре человека получили травмы. Подробности читайте здесь.
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