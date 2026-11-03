В Забайкалье иномарка наехала на животное и перевернулась, один человек погиб

03 ноября 2026, 04:05

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Агинском округе иномарка наехала на животное и опрокинулась, один человек погиб. Об этом сообщили в ​канале «Госавтоинспекция Забайкалья» на ​платформе MAX.