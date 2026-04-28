Хабаровчанка решила убить своего отца через мужа, чтобы заполучить квартиру

28 апреля 2026, 03:45

Хабаровчанка попросила мужа убить её отца ради квартиры, но тот обратился в полицию

Жительница Хабаровска попросила мужа убить её отца ради наследства, но супруг обратился в полицию. Женщина предстала перед судом, и её признали виновной. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.





Согласно материалу, осенью 2024 года 36-летняя хабаровчанка предложила мужу найти «киллера» за денежное вознаграждение. Она рассчитывала получить квартиру отца после его смерти. Супруг преступницы немедленно обратился в полицию, и все его дальнейшие действия проходили под контролем оперативников.



Женщина передала мужу деньги на убийство и предоставила подробную информацию об отце. Мужчина сообщил жене, что исполнитель якобы найден. Он также показал ей фотографию с имитацией обгоревшего тела «ликвидированного» родителя.



Суд признал хабаровчанку виновной в организации приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору. Женщине назначили наказание в виде пяти лет колонии с ограничением свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.