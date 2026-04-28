Трехмесячный французский бульдог проглотил 12 граммов наркотика
В Бразилии собака породы французский бульдог случайно проглотила наркотики и выжила. Информацию об этом случае распространили в издании Need To Know.
17 апреля жительница города Жоинвили (штат Санта-Катарина) привезла в ветеринарную клинику свою собаку по кличке Антониэта с симптомами отравления. Врачи обнаружили в желудке трехмесячного щенка инородные предметы и удалили их хирургическим путём. Внутри бульдога находились 55 камней крэк-кокаина общим весом 12 граммов.
Хозяйку, вернувшуюся в клинику, арестовали. Женщина признала, что наркотики принадлежат ей. Сейчас задержанную уже выпустили под залог, но обязали носить электронный браслет. Её обвиняют в наркоторговле и жестоком обращении с животными.
Отмечается, что 21 апреля состояние собаки ухудшилось – начался синдром отмены. Через два дня питомца поместили в реанимацию. За Антониэтой ведется тщательный уход. Специалисты не уверены, как сильно может испортиться ее здоровье в ближайшее время, поскольку столь тяжелые случаи происходят с собаками редко. Ветеринары обратились к зоозащитникам, чтобы найти животному новую семью.